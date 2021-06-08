Galatasaray sezonu Necati ve Selçuk ile açacak

08 Haziran 2021 Salı, 08:31

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in 31 mayıs itibarıyla sözleşmesinin bitmesinin ardından bir belirsizlik ortamı oluşmuştu.

Tecrübeli teknik adam son iki gün Florya’ya gelmiş ve gerekli raporlamayı yapmıştı. Terim masasının üzerine 14 Haziran tarihini işaret etmişti.

Galatasaray takımı Fatih Terim’in raporundaki gibi 14 Haziran pazartesi günü sezonu açıyor.

Galatasaray’da yeni teknik direktör belli olana kadar takımı Fatih Terim’in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş çalıştıracak. Yeni başkan belli olduktan sonra teknik direktör konusu da netleşecek.

Kaynak: Ajansspor