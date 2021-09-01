Galatasaray, tartışmalı yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
Galatasaray, müzmin sakat yıldızı Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı!
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu