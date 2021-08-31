Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, bu transferin toplam maliyetinin ise 7 milyon Avro olacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 22:43
Halil Dervişoğlu Galatasaray için geliyor
Abone Ol google-news

Galatasaray'da geçirdiği yarım sezonun ardından İngiltere Premier Ligi ekibi Brentford'a geri dönen Halil Dervişoğlu, kararını verdi. Galatasaray'ın da transferinde yoğun mesai harcadığı Dervişoğlu'na, Fenerbahçe'nin de talip olduğu iddia edilmişti. Halil, bu gece Galatasaray için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın transferinden sonra gözler Benficalı Gedson Fernandes ile Brentfordlu Halil Dervişoğlu'na çevrilmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in de 'İstiyoruz' dediği Halil, bu gece İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, bu transferin toplam maliyetinin ise 7 milyon Avro olacağı öğrenildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler