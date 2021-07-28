Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İdeal kadromuza yakın değiliz

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:40

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Elimizden geleni yapacağız. Gençlerin kazanılmasında böyle maçlar önemli olabilir. Umarım güzel maç olur. Seyircimizin olması şans, onlarla güzel şeyler yaşadık. Seyircisiz de hoş olmuyor. İnşallah güzel bir gece yaşayalım. İnşallah kazanırız." açıklamalarını yaptı.

Deneyimli teknik direktör ilk maçtan alınan yenilginin altını çizerek, "Zor maç çünkü ağır bir sonuç aldık. Oynayanlar için, bizler için kolay bir maç değil. Eski statü olsa 3-0'a belki 4-0'a eleyeceksiniz. Şimdi o bile aleyhimize. Karşımızda iyi bir takım var. Hocası da başarıları olan bir teknik adam. İdeal kadromuza yakın değiliz" ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, "Bir insanın kendi adına stadyum olması gurur verici. Yaptığımız şeylerin doğruluğunu gösteriyor." diyerek sözlerini noktaladı.