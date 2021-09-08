Galatasaray, transferin son günü orta sahaya takviye için çalışıyor

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Benfica’dan Gedson Fernandes, Arsenal’den Elneny, El Ahly’den Aliou Dieng ile Roma’dan Amadou Diawara konusunda kritik temaslarını sürdürüyor. Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun bugün İstanbul’da olup resmi sözleşmeyi imzalaması gerekiyor.

BENFICA VERMİYOR

Gedson Fernandes için Benfica’nın G.Saray’ın son teklifine yine “Satmayı düşünmüyoruz” yanıtı verdiği öğrenildi. Dieng transferinde ise G.Saray’ın kiralama isteğine El Ahly’den 2 milyon Avro’ya ek olarak 5.5 milyon Avro satın alma opsiyonu cevabı geldi.

DIAWARA VE ELNENY HAMLESİ



Cim-Bom, 24 yaşındaki Gineli Diawara’nın kiralanması için kulübü Roma ile anlaştı, oyuncuyla sözleşme şartları görüşülüyor. Ancak Gine’nin Fas’la oynayacağı maç için ülkeye giden Diawara, askeri darbe sonrası mahsur kaldı. Bugün İstanbul’da olması için çalışılıyor. G.Saray’ın, Elneny’ye yıllık 1.7 milyon Avro garanti para ve 3 senelik sözleşme; Arsenal’e de 3 milyon Avro teklif ettiği bildirildi. Mısırlı futbolcunun, ücretinde artış istediği kaydedildi.

