Galatasaray, UEFA ile Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasının sona erdiğini duyurdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin Finansal Fair Play konusunda serbest kaldığını açıkladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının 1 yıl öncesinden sona erdiğini ve serbest statüye geçtiklerini açıkladı. Cengiz, yarın yapılacak başkanlık seçimlerinde ise Yiğit Şardan'ı desteklediğini belirtti.
"UEFA İLE YAPILAN FFP ANLAŞMASI SONA ERDİ"
"Müjdeli bir haber vermek istiyorum. Daha 1 yılımız olmasına rağmen FFP anlaşmamız sona erdi. Bugün itibariyle 1 yıl önceden serbest kalmış durumdayız. Yatağımdan kalktım ve sizi mutlu etmek için bu haberi vermek istedim. Galatasaray, 1 yıl önceden FFP'den çıkan ilk kulüp oldu. Bununla gurur duyuyorum. UEFA'ya çok teşekkür ediyorum."
"ARKADAŞLARIMIN OLDUĞU GRİ LİSTEYİ DESTEKLİYORUM"
"Galatasaray'ın artık huzura ihtiyacı var. Tüm başkan adayları çok değerli. Hepsine sesleniyorum, lütfen artık kimseye çatmayın. Ben hiç kimseye çatmadım. İstirham ediyorum, artık bu gerginlik son bulsun. Tüm başkan adayları benim için değerli. Onlar da Galatasaray için kendilerini yoruyor. Ben hiçbirine düşman değilim. Hiçbir düşmanlığım yok. Hepsinin başarılı olmasını isterim. Fakat gri listede benim 20'ye yakın arkadaşım var. Kurumsal hafıza çok önemli. En fazla 65 milyon euroya kadar kredi kullanma şartı kalkıyor. Yeni gelecek başkan FFP açısından dümdüz bir yolda yürüyecek. Bu yılı biz hallettik. Önümüzdeki yıl aşma noktasını kaldırıyoruz. Sürdürülebilir bir yönetim var. Ben arkadaşlarımın olduğu gri listeyi destekliyorum."
Galatasaray'ın UEFA FFP açıklaması:
UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesi hakkında pic.twitter.com/ibj2NYFS5N— Galatasaray SK ???? (@GalatasaraySK) June 18, 2021
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