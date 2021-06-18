Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti
Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/benbA1luFN— Adana Demirspor ????#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) June 18, 2021
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