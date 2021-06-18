Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti

Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti

AA
18 Haziran 2021 Cuma, 14:55
Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ferhat Kaplan'ın daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz." denildi.


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