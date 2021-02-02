Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi'ne destek

02 Şubat 2021 Salı, 13:09

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği protestoya destek verdi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Yazılı bir basın açıklaması yayınlayan akademisyenler polis müdahalesinin sona ermesini ve rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep etti.

Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanmasına karşı gelişen ve demokratik özerk üniversite taleplerini yükselten harekete yönelik saldırıyı ülkemizin geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun uzunca süredir üniversiteleri bir emir komuta zinciri halkası haline getirme çabasının parçası olduğunu düşünüyoruz.

Bir üniversiteyi üniversite yapan, ne öğretim üyesi sayısı, ne öğrenci sayısı, ne de başka bir nicel kriterdir. Bugün dünyanın en saygın üniversitelerinin ortak özelliği özerk bir işleyişe sahip olmaları ve akademik özgürlüğe sınır koymamalarıdır. Bu atamaya karşı Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin, akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle sergilediği kolektif direniş üniversite idealini ve demokrasiyi savunmak içindir.

Bilimsel özgürlük için şart olan özerk üniversite mücadelelerinde; öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanındayız. Gözaltındaki ve tutuklanmış öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, üniversitelere dönük polis müdahalesinin sonlandırılmasını ve rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ediyoruz."