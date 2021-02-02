Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinden Boğaziçi'ne destek
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör AKP'li Melih Bulu'yu protesto eden akademisyen ve öğrencilere Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden de destek geldi. Galatasaray'lı akademisyenler "Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanmasına karşı gelişen ve demokratik özerk üniversite taleplerini yükselten harekete yönelik saldırıyı ülkemizin geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Üniversitesi'nden bazı akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin gerçekleştirdiği protestoya destek verdi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Yazılı bir basın açıklaması yayınlayan akademisyenler polis müdahalesinin sona ermesini ve rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep etti.
Galatasaray Üniversitesi akademisyenlerinin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanmasına karşı gelişen ve demokratik özerk üniversite taleplerini yükselten harekete yönelik saldırıyı ülkemizin geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bunun uzunca süredir üniversiteleri bir emir komuta zinciri halkası haline getirme çabasının parçası olduğunu düşünüyoruz.
Bir üniversiteyi üniversite yapan, ne öğretim üyesi sayısı, ne öğrenci sayısı, ne de başka bir nicel kriterdir. Bugün dünyanın en saygın üniversitelerinin ortak özelliği özerk bir işleyişe sahip olmaları ve akademik özgürlüğe sınır koymamalarıdır. Bu atamaya karşı Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin, akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle sergilediği kolektif direniş üniversite idealini ve demokrasiyi savunmak içindir.
Bilimsel özgürlük için şart olan özerk üniversite mücadelelerinde; öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanındayız. Gözaltındaki ve tutuklanmış öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını, üniversitelere dönük polis müdahalesinin sonlandırılmasını ve rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ediyoruz."
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Video Haberler
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
- Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı
- İstanbul'da trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada
- AKP kongresinde tekmeler, yumruklar böyle havada uçuştu
- İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu
- Aykut Kocaman, Çukur'a damga vurdu
- Aerobik dersini sürdürünce sosyal medyada gündem oldu
- İzmir'in ilçelerinde zeminlerin deprem riskini açıkladı
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
En Çok Okunan Haberler
- Danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- İYİ Partili isimden kızlarını hedef alan paylaşıma yanıt
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Başkanlık iflas etti
- Melih Bulu'ya DEVA'lı isimden yardım
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup