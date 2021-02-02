Boğaziçi'li akademisyenler yine sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ettiler. Akademisyenler, dünkü eylemler sırasında 159 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto ederek, "Aşağı bakmıyoruz" yazılı pankart taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 12:38
Boğaziçi'li akademisyenler yine sırtını döndü
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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ettiler. Akademisyenler, dünkü eylemler sırasında 159 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti. 

Öğretim üyeleri "Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" pankartı ve üzerinde 159 yazan dövizler açtı. 

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