Boğaziçi'li akademisyenler yine sırtını döndü
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ettiler. Akademisyenler, dünkü eylemler sırasında 159 öğrencinin gözaltına alınmasını protesto ederek, "Aşağı bakmıyoruz" yazılı pankart taşıdı.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ettiler. Akademisyenler, dünkü eylemler sırasında 159 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.
Öğretim üyeleri "Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" pankartı ve üzerinde 159 yazan dövizler açtı.
EYLEMDEN CANLI YAYIN
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