Galatasaray, Halil Dervişoğlu için tekrar masada
Yönetimden uzun süredir bir kanat oyuncusu isteyen Fatih Terim, eski oyuncusunu takımda görmek istiyor
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Halil Dervişoğlu için bir kez daha nabız yokladı. Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu için kiralık teklifinde bulunan yönetim, teklifin reddedilmesi üzerine 2+2+2 taksitler halinde toplam 6 milyon Avro teklif verdi.
Brentford, Süper Lig ekiplerinden 2 takımında istediği futbolcu için yaklaşık 7 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.
2020 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda bulunan genç futbolcu, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği 12 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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