Galatasaray, Halil Dervişoğlu için tekrar masada

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:07

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Halil Dervişoğlu için bir kez daha nabız yokladı. Fatih Terim'in ısrarla istediği oyuncu için kiralık teklifinde bulunan yönetim, teklifin reddedilmesi üzerine 2+2+2 taksitler halinde toplam 6 milyon Avro teklif verdi.

Brentford, Süper Lig ekiplerinden 2 takımında istediği futbolcu için yaklaşık 7 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda bulunan genç futbolcu, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak geçirdiği 12 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



