Galatasaray'da Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu

20 Temmuz 2021 Salı, 20:03

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Türkiye saati ile 22.00'de PSV Eindhoven'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, sözlerine transfer gündemi ile başladı:

"Başkanımız transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Çok kısa süre de olsa sizden müsaade rica ediyorum. Transfer konusunu bugünlük askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyunculara saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ama bir iki hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim. Sezonu erken açtık, biz de isterdik ki ağustos ayında oynayalım ama buradayız.

"ÜÇ SEZONLUK BİR PROJEKSİYON DÜŞÜNÜYORUZ"

Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyada taraftarımızın duygularının oynandığına inanıyoruz. Bundan açıkçası hiç hoşlanmıyoruz. Biz kendi bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Üç sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz. Oyuncular, kulüpler, menajerler hatta basın ve sosyal medya üzerinden yapılanların bize pahalıya patlamasına izin vermeyeceğiz."

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

67 yaşındaki teknik adam, eksiklerine rağmen ellerinden geleni yapacaklarını belirtti:

"Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Hollanda'nın önemli takımlarından biriyle oynadığımızı hatırlatmak isterim. Hepimizin tanıdığı efsanelerin PSV formasıyla fotoğraflarını görerek ne kadar büyük bir takım olduğunu anlayabilirsiniz. Hazırlık maçlarını seyrettim. Taraftarlarımız da çok benzeri olmayan, baskı yapan, zaman zaman 2-2-6 oynayan bir PSV izleyecekler. Umarım avantajlı bir skorla ayrılırız. Dikkat etmeliyiz."

"FALCAO MAÇA GELMEK İSTEDİ"

Fatih Terim; Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile ilgili şunları söyledi:

"Feghouli, Falcao ve Babel bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın açıklamasında belirttiği ekonomik işaretin, oyuncularımızın Galatasaray'a verdiği hizmetlerle alakası yoktu.

Falcao'ya bir günlük hafif sakatlığı için izin vermiştim. Dün bana PSV maçına gelmek istediğini söyledi. Memnun oldum ve kafileye aldım. Şans verdiğimiz sürece en iyi hizmeti yapacaktır."

"İKİ EKİP DE EŞİT"

Terim, Hollanda ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt'e saygı duyduğunu ifade etti:

"Roger Schmidt çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da iyi işler yaptı. Umarım ikinci maçımıza umutlu bir şekilde çıkarız. Dikkat etmemiz gereken bir rakip. Maç öncesi pek yüzde vermem. Her maç öncesinde iki ekip de eşittir. Kim iyi oynar, kim kazanır, artık bakacağız."

"ÇOK DEĞİŞMEDİK, AKSİNE EKSİLDİK"

Fatih Terim, Schmidt'in "Galatasaray'ı analiz etmekte zorluk çekmedik. Geçen sezon oynadıkları maçları izledik" açıklamasına atıfta bulundu:

"Bizim geçen seneki maçlarımızı izlemek bence akıllıca çünkü çok değişmedik, aksine eksildik. Rakibi ne kadar tanırsanız tanıyın, mesele sizin nasıl oynadığınızdır. Biz ne oynarsak oynayalım, PSV'nin oyun felsefesini değiştirmeyeceğini düşünüyorum."

"TRANSFER DİNAMİK BİR İŞTİR"

Fatih Terim, bir gazetecinin Rachid Ghezzal ile ilgili sorduğu soruya yanıt verdi:

"Sizden transfer konusuyla ilgili küçük bir ara istedim. Buradaki 23 oyuncuma saygı duymanızı istiyorum. Transfer dinamik bir iştir. İstediğimiz ya da aklımızda olmayan transferler yapabiliriz. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz.

Galatasaraylılar endişeleniyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler."

AKTÜRKOĞLU: "ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

22 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise şunları ifade etti:

"Sezona erken başladık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Galatasaray her zaman başarı ve galibiyet için oynar. Önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım bizim için güzel bir sonuçla evimize döneriz. PSV gibi zorlu bir rakiple başlamak bizim için güzel olacak. Lig için de kendimizi görmemizi sağlayacak. Umarım yarın oynayacağımız maç, sezon içerisindeki galibiyetlerin habercisi olacak. 23 kişiden hangimiz forma şansı bulursak, Galatasaray armasını en iyi şekilde sahada taşımak için mücadele edeceğiz."