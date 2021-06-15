CANLI| Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor

15 Haziran 2021 Salı, 14:35

Cengiz'in açıklamaları:

Ortamın biraz sertleştiğini görüyorum. Bundan memnun değilim. Bu Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray bir his takımıdır. Maçlarda gol atınca birbirine sarılan, yenilince milyonlar üzülmüyor mu? Diğer bir rakibe çatarak bir yere gelebilir miyiz? Tabii ki her başkan adayının bir stratejisi var. Tehlike gelmemesi için aday olmadım. Buna rağmen devamlı bana çattılar.

Ben soyunma odasına girmem. Real Madrid maçında yerimden kalkamadım. 3.5 senede ne soyunma odası ne otobüse binmedim. Günah değil mi bu? Ayrıldığın yeri karalarsan seni alacak yönetim bir düşünür. Ben düşünürüm.

Bu ülkede bazı kesimler gibi adı Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler. Buna hazırlansınlar. Siz istediğiniz kadar vaad edin. Lütfen yapamayacağınız vaatler vermeyin. Bizim her şeyimiz meydanda. Hatta fazla şeffafız. SPK bizi uyarıyor bazen. Adam futbolcu alıyor, ne vergisi belli, ne maaşı...FFP'yi aşıyor. Fakat lisans alıyor. Şoktayız. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde şu anda. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Benimt avsiyem, bizimde yapamadığımız şeyler var. Kapalı salon... Ama yapacağız. Size bir müjde vereyim. Sakladığımız hiçbir şey yok. Bizim abdestsiz namazımız yok.

Kemerburgaz'da dünyanın en değerli mimarları 5 kuruş almayacak. Her iki proje de çiziliyor (Kemerburgaz ve Büyükçekmece).

Avrupa'da başarısızlıklarımız oldu. Galatasaray dünyada çok değerli marka. Bu yüzden yurt dışında çok üzüldüm. Ceferin'i çok severim. Real Madrid başkanını çok sevrim. Madrid'de, Paris'te çok üzüldüm.

Mayıs sonuna kadar yapılandırma için 170 milyon Lira gerekiyor. Bizim ödemelerimiz var. 6 bin adet 7 milyon haciz vardı. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sürekli ertelemişler. Buna karşıyım. Camiamıza teşekkür ediyorum. Loca aldılar, seyircisiz maçlarda iptal etmediler.

Benim aday olmamamın tek nedenim sağlık. Rahatsızım. Arkadaşlarım da gecesini gündüzünü harcadı. Gurur duydum hepsiyle. Benim oğlum yardımcı oluyor. Oğluma saldırmasınlar. Ben buraya memur gibi geliyorum. Buraya gelecek yönetim sakın şunu düşünmesin; haftada 1 gün gelir giderim. Her gün, her saati Galatasaray'a vereceksiniz. Yüklendiğiniz göreve bakın ve ayrılın. Tam zamanlı çalışacaksınız. Kaç başkan iflas etti biliyor musunuz?

Bizi üzen transfer Falcao, açık ve net. En tartışılan transfer Falcao! Falcao transferinden pişmanım. Daha F harfi ortada yoktu, menajerleri iyi çalıştı sosyal medyada. Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun.

Ben asla teknik heyete bir şey demem. Futbolculara bozuldum. Rize'ye yenildik. Bazı oyuncuların oyunu, kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Bunda sızlanacak ne var? Ben futbolcularıma asla "şerefsiz" demedim. Ben onları onore ettim. Yapmayın arkadaşlar. Dediğimi çarpıtmayın. Beni yüzlerce arayan oldu. Etki etmişsem mutlu olurum ama ben bunu demem.

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