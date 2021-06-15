Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Devrim niteliğinde bir proje olacak"

15 Haziran 2021 Salı, 16:54

Cemal Özgörkey, Maslak Atlı Spor Kulübü Galatasaray Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen ve Eşref Hamamcıoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, kulübü içinde bulunduğu mali krizden çıkarmak amacıyla hazırladıkları Columbus Projesi hakkında bilgi verdi.

Galatasaray Kulübü bünyesinde bulunan Dijital AŞ, Pazarlama AŞ ile Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'yi tek bir çatı altında birleştireceklerini dile getiren Özgörkey, "Biz Galatasaray'ımızın içinde uyuyan değerlerimizin yıllardır farkındayız. Bu değerlerimizi toprağın altından çıkartıp, önümüzdeki 3 yıl içerisinde hak ettikleri yere getirmek için bu projeyi oluşturduk. Bu projeyle 2024 yılında 2 milyar 500 milyon lira gibi bir değer yaratma hedefiyle yola çıktık. Son derece konservatif, ayağa yere basan bin proje. Bunlar çünkü Galatasaray'ın içinde var olan değerlerimiz. Değişik, meşakkatli bir yoldan sonra inşallah bunları su üstüne çıkaracağız."

Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmesi durumunda yönetimde ikinci başkan olarak görev alacak Cemal Özgörkey, bir yıl içinde projelerinin neticelerini almaya başlayacaklarını da ifade etti.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: "DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJE OLACAK"

Eşref Hamamcıoğlu da projenin ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada kolektif aklı, önce kendi içimizde değerlendirdik. Bu, Galatasaray'da sistematik yaklaşımın, kararlılığın simgesi bir projedir. Uygulanabilir bir proje. Daha önce kendi iş hayatlarımızda benzeri projeleri gerçekleştirdik. Burada ekip çalışması, sinerji yaratma ve kararlılık önemli. Bizim de yola çıkış şeklimiz budur. Galatasaray'ın mali sorularını gündelik tedbirlerle çözemeyeceğimizi başından beri söylüyoruz. Bu ne kasa ne de finansman kolaylıklarıyla olabilir. Bu sadece bir sistem değişikliğiyle olabilir. Bunun için de bizim gibi ciddi, dirayetli bir yönetim kurulunun olması lazım. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım Galatasaray'a vakit ayırmak için yola çıktık. Gerçekten devrim niteliğinde bir proje olacak."