Galatasaray'da Metin Öztürk'e Niyazi Yelkencioğlu'ndan ziyaret
Galatasaray Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu, kulübün başkan adayı Metin Öztürk'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu, başkan adayı Metin Öztürk'ü ziyaret etti.
Öztürk, ziyareti sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:
"Galatasaray Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu ve ekibi, nezaket göstererek Başkan Adayı olarak bizleri de ziyaret ettiler. Yelkencioğlu ve ekibine başarılar diler, Divan ve Kulüp seçimlerinin Galatasaray'ımıza birlik, beraberlik ve iç huzuru getirmesini temenni ederim."
Öztürk'ün paylaşımı şu şekilde:
Galatasaray Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu ve ekibi nezaket göstererek Başkan Adayı olarak bizleri de ziyaret ettiler. Yelkencioğlu ve ekibine başarılar diler, Divan ve Kulüp seçimlerinin Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve iç huzuru getirmesini temenni ederim. pic.twitter.com/1qg2lRl5uV— Metin Öztürk (@Metinozturk1905) June 15, 2021
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