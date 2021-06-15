Galatasaray'da Metin Öztürk'e Niyazi Yelkencioğlu'ndan ziyaret

15 Haziran 2021 Salı, 17:50

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu, başkan adayı Metin Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk, ziyareti sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Galatasaray Divan Kurulu Başkan Adayı Niyazi Yelkencioğlu ve ekibi, nezaket göstererek Başkan Adayı olarak bizleri de ziyaret ettiler. Yelkencioğlu ve ekibine başarılar diler, Divan ve Kulüp seçimlerinin Galatasaray'ımıza birlik, beraberlik ve iç huzuru getirmesini temenni ederim."

Öztürk'ün paylaşımı şu şekilde: