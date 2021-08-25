Rumen futbolcu Olimpiu Morutan Galatasaray’da

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:00

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in yakından takip ettiği ve beğendiğini açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübü Steaua Bükreş’le her konuda anlaştı. Galatasaray’ın, 10 numara mevkisinde oynayan Morutan için Bükreş’e toplam 5.7 milyon Avro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılıların bu rakamın 1.5 milyon Avro’sunu, Rumen oyuncu sözleşme süresinde bir başka Avrupa kulübüne transfer olursa vereceği bildirildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına kalırsa, aynı 1.5 milyon Avro’nun 3’te 1’inin Steaua’ya bu sezon ödeneceği kaydedildi. Galatasaray, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Morutan’ın kontratına 20-25 milyon Avro seviyesinde bir bedelle serbest kalabileceğine dair madde de eklendi. Rumen futbolcu dün gece İstanbul’a geldi.

TAKTİK İŞE YARADI

Uzun süredir G.Saray’ın ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu için Steaua Bükreş Başkanı Becali, 1 ay önce 10 ila 15 milyon Avro arasında bonservis istemişti. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, bizzat yürüttüğü görüşmelerde bu rakamı vermeyeceklerini açıklamıştı. G.Saray’ın zamana yaydığı temaslar sonrasında uyguladığı taktikle, Bükreş bonservis ücretinde indirime gidince Sarı-Kırmızılılar anlaşmayı tamamladı.

ELMAS PFDK’YE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Başkanı Burak Elmas’ı, oyuncuları Oğulcan Çağlayan konusunda 20 Ağustos’ta GS TV’de TFF ve kurullarına yönelik sözlerinin “hakaret” içerikli olduğu gerekçesiyle PFDK’ye sevk etti.

BAŞKAN İMAMOĞLU’NA ZİYARET

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu, “Burak Elmas’a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, güzide spor kulübümüze başarılar diliyorum” dedi.

METİN KURT ÖZLEMLE ANILDI

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane oyuncusu Metin Kurt, aramızdan ayrılışının 9. yıldönümünde dün anıldı. Dik duruşuyla bilinen, “Halka yakın olmak için kanatta oynuyorum” ve “Futbol borsada değil arsada güzel” sözleriyle belleklere kazınan “Çizgi Metin” lakaplı Kurt, ülkemizde ilk futbolcu sendika girişimini başlatmıştı. Kurt için G.Saray Kulübü ve TFF anma mesajı yayınladı.

