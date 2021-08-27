Galatasaray yönetimi PFDK'nın cezalarını sert eleştirdi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, PFDK'nın bugün verdiği cezalar üzerine sosyal medyadan paylaşımlar yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 21:16
Galatasaray yönetimi PFDK'nın cezalarını sert eleştirdi
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Burak Elmas'ın aldığı hak mahrumiyeti cezası ardından Galatasaray yönetimi, PFDK'ya ateş püskürdü.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya üzerinden Socrates'in sözünü paylaşarak Metin Oktay fotoğrafı koydu.

Galatasaray'da başkanlık görevi yürüten Rezan Epözdemir ise sosyal medya üzerinden PFDK'yı hedef aldı. Epözdemir yaptığı paylaşımda, "Görevi kötüye kullanma suçundan ötürü savcılık şikayeti yaptığımız PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür. Ne yaparsanız yapın Galatasaray'a diz çöktüremeyeceksiniz. Bu karar tarihte ve vicdanlarda mahkum olacaktır..." ifadelerini kullandı. Rezan Epözdemir, yaptığı son paylaşımda Victor Hugo'nun "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır." sözünü alıntıladı.

İşte Burak Elmas'ın o paylaşımı:




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