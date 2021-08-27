PDFK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a hak mahrumiyeti cezası

PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 19:14
PDFK'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a hak mahrumiyeti cezası
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PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a kulüp sosyal medya hesabı ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretler nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin Tl para cezası verdi.

PFDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray A.Ş. başkanı Burak Elmas'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-Tl para cezası ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.


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