Galatasaray'da adaylık için ilk resmi başvuru yapıldı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 10:44

Galatasaray'da Mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçiminde adaylar netleşmeye başladı. Resmi olarak ilk adaylık başvurusu başkan adayı olan Burak Elmas'tan geldi. Galatasaray'da başkanlık adaylığı için resmi evrakları teslim eden ilk aday Burak Elmas oldu. Galatasaray Başkan Adaylarından Burak Elmas, adaylığını kulüp tüzüğüne göre son halkasını tamamlayarak resmileştirmiş oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere çevrildi. Seçimde 5 adayın başkanlık için mücadele vermesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA İLK RESMİ BAŞVURU BURAK ELMAS'TAN GELDİ

Galatasaray'da başkanlık adaylığı için ilk resmi başvuru Burak Elmas'tan geldi. Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylık için gerekli olan tüm resmi evrakların hazırlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum."

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz...

Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum.#BirlikteÇokŞeyBaşaracağız pic.twitter.com/Z18AQNBp80 — Burak Elmas (@burakelmas_tr) April 28, 2021







