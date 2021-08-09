Galatasaray'da Amine Harit iddiası

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:48

Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Faslı futbolcusu Amine Harit ile ilgilendiği iddia edildi.

Fas basınından Bladi.net'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer hedefleri arasına ekledi. Haberde, Bundesliga'dan düşen Schalke 04'te yönetim ve taraftarla karşı karşıya gelen ve istenmeyen isimler arasında gösterilen Harit'in, kulüpten ayrılmak istediği ve Galatasaray'dan teklif beklediği kaydedildi.

Harit, Schalke 04'te geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta iki gol ve altı asistlik performans göstermişti.