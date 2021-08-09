Galatasaray - St. Johnstone karşılaşmasında tribünler dolacak
St. Johnstone, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Galatasaray maçında tüm koltukları satışa çıkaracağını açıkladı.
St. Johnstone, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılacağı maç öncesi tam kapasite olarak biletleri satışa çıkaracağını açıkladı. İskoç ekibi, yaptığı açıklamada, "McDiarmid Park'ta tam kapasiteye dönmek için onaylandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın bir zamanda biletler satışa çıkacak, deplasman taraftarlarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmada, pandemi sürecine dikkat edilerek gerçekleşmişti.
5 Ağustos'ta oynanan ilk maçta, Galatasaray on kişi kalmasına rağmen maça ortak olarak eşitliği sağlayıp turu İskoçya'ya bırakmıştı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kaderinı belirleyecek karşılaşmaya 12 Ağustos Perşembe günü çıkacak.
We are delighted to announce that we have been approved to return to full capacity at McDiarmid Park.— St. Johnstone FC (@StJohnstone) August 9, 2021
We would like to thank @PerthandKinross Council for their support.
We will communicate all ticketing information as soon as it is confirmed.
No away fans permitted.#SJFC pic.twitter.com/uvtJ6zEY5l
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