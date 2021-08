Galatasaray - St. Johnstone karşılaşmasında tribünler dolacak

St. Johnstone, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile karşılacağı maç öncesi tam kapasite olarak biletleri satışa çıkaracağını açıkladı. İskoç ekibi, yaptığı açıklamada, "McDiarmid Park'ta tam kapasiteye dönmek için onaylandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakın bir zamanda biletler satışa çıkacak, deplasman taraftarlarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmada, pandemi sürecine dikkat edilerek gerçekleşmişti.

5 Ağustos'ta oynanan ilk maçta, Galatasaray on kişi kalmasına rağmen maça ortak olarak eşitliği sağlayıp turu İskoçya'ya bırakmıştı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kaderinı belirleyecek karşılaşmaya 12 Ağustos Perşembe günü çıkacak.

We are delighted to announce that we have been approved to return to full capacity at McDiarmid Park.



We would like to thank @PerthandKinross Council for their support.



We will communicate all ticketing information as soon as it is confirmed.



