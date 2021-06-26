Galatasaray'da Arda Turan'dan dikkat çeken beğeni

26 Haziran 2021 Cumartesi, 13:30

Galatasaray'da Arda Turan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'da beğendiği bir gönderi, sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.

34 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın "Galatasaray'da yeni sezonda Selçuk İnan (yardımcı antrenör), Feghouli ve Arda Turan kesinlikle olmamalı!" yazdığı bir gönderiyi beğendi.

Turan, daha önce de "Ben Arda Turan, 11 Haziran 2008'de Türkiye'nin en sevilen çocuğuydum. Ve muhtemelen 10 yıl sonra en çok nefret edilen adamı ben olacağım." içerikli bir gönderiyi beğenmişti.

Deneyimli futbolcu, 2020 yazında yeniden katıldığı Galatasaray'da geçtiğimiz sezon çıktığı 32 Süper Lig maçında dört gol ve iki asistlik performans gösterdi.

Arda'nın beğenisi şu şekilde: