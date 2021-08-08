Galatasaray'da Arda Turan'dan Lionel Messi paylaşımı
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı Lionel Messi için bir paylaşım yaptı
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, eski takımı Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı ve dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi için bir mesaj yayınladı.
34 yaşındaki futbolcu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Seninle tanışmak ve büyük bir kulüpte aynı soyunma odası ile aynı sahayı paylaşmak, benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin de en iyisiydin ve böyle kalacaksın.
Beni karşılaman ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimi gönderiyorum."
Arda Turan, 2015 ve 2018 yılları Barcelona'da forma giymiş, bekleneni verememesi üzerine ise Ocak 2018'de Başakşehir'e kiralanmıştı. 34 yaşındaki Messi ise Barcelona'ya 2002 yılında katılmış, 2005 yılında A takıma yükseldiği kulüpte çıktığı 778 maçta 672 gol ve 305 asistlik performans göstermişti.
Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:
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