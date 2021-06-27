Galatasaray'da Aytaç Kara ve Christian Luyindama, Dinamo Bükreş maçını değerlendirdi

27 Haziran 2021 Pazar, 22:27

Galatasaray'ın Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından sarı-kırmızılı ekipte Aytaç Kara ve Christian Luyindama, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

AYTAÇ KARA: "İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

İlk maçında biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydeden Aytaç Kara, şunları söyledi:

"Bu forma ile hazırlık maçına çıkmak bile çok büyük bir gurur. Başlangıcımız iyi oldu. Hazırlık maçı olsa da kazanmamız gereken maçlar bunlar. Hem sezon başı yoğun antrenmanların karşılığını alabilmek için hem de özgüvenimizi bulabilmek açısından çok önemli. Yoğun çalışıyoruz ve böyle maçlarda yorgunluk olabiliyor. Arkadaşlarımız hem kondisyon hem de kuvvet olarak kendi performansının üzerine koymaya çalışıyor. Bugün gerçekten iyi oynadık. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Çok yorgun olmamıza rağmen bunları iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki Galatasaray forması giyiyorsak her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu da iyi bir başlangıç oldu."

Kara, teknik direktör Fatih Terim'e övgülerde bulundu:

"Fatih Hoca ile 20 yaşında çalışma tecrübesini yaşamıştım. Fatih Hoca ile çalışmak çok büyük bir gurur. Takım arkadaşlarımız Arda Ağabey ve diğer arkadaşlarımız çok sıcakkanlı. Sıcakkanlı bir insan olduğum için adaptasyon olmak adına birkaç gün bana yetiyor. Tüm arkadaşlarımla çabuk kaynaştık. Onlar da sağ olsun çok yardımcı oluyorlar. İnşallah bu ailemiz büyüyerek daha iyi şekilde devam edecek."

LUYINDAMA: "GÜZEL BİR OYUN OYNADIK"

Christian Luyindama ise hazırlıkların iyi şekilde devam ettiğini vurguladı:

"Bu akşam güzel bir oyun oynadık. Rakibin nasıl olduğuna bakmadık. Ben tüm rakiplerimi ciddiye alıyorum ve ona göre oynuyorum. Bu akşam 2-1’lik skorla güzel bir sonuç elde ettik. Hazırlıklar hepimiz için çok iyi başladı. Ben bireysel olarak da gereken hazırlıkları yapıyorum. Kendimi olabildiğince zorluyorum ki sezona iyi bir şekilde başlayayım."