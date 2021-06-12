Galatasaray'da Divan Kurulu, uzun süre sonra yüz yüze toplandı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 18:02

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı, bugün yapıldı. Covid-19 salgını sebebiyle bir yıldır online olarak yapılan toplantı, bir yılı aşkın süre sonra yeniden yüz yüze gerçekleştirildi.

GÜNAY: "DÖNEMİMİZDE FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİK"

Türk Telekom Stadyumu'ndaki Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan toplantıda söz alan başkan yardımcısı Yusuf Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar zor. Bizim için için duygusal bir süreç yaşıyoruz. Ben de son günlerde bu yoğunluğu derinden hissettim. Galatasaray'a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onur, gurur ve şerefini yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte belki görev almayacağız ama kalbimiz her zaman olduğu gibi Galatasaray ile birlikte atacak. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Günay, Galatasaray için yaptıkları hizmetlerin altını çizdi:

"Galatasaray başkan yardımcılığını sürdürdüğüm üç yıl içerisinde kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdim. Kulübü daha iyi yarınlara ulaştırabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla haftanın her günü kulübe geldik. Hafta sonları yarışmacı takımlarımızı yalnız bırakmamak adına koşturduk. Gelir arttırıcı çalışmalara, pandeminin de yaptığı baskıyla çok fazla yoğunluk verdik. Stadımızda bir güneş santrali olacak. Bu ay sonundan önce inşaatı başlayacak. Bütün yasal izinler tamamlandı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali, stadımızın çatısında yapılacak. Statta tüketilen elektriğin yüzde 60'dan fazlası buradan karşılanacak. Bir diğeri de FIBA Emeklilik ile, "Galatasaray Bireysel Emeklilik" işbirliği yaptık. Kulübümüze sürdürülebilir gelir kapısı açmış oluyor. Bunların özeti, 2018 yılının ocak ayında aldığımız bütün gösterge ve rakamlar bugün daha iyi bir noktadadır."

Günay, sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti:

Biz daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere bütün antrenör, teknik kadro, sporcularımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman kulübünün çalışanlarının maaşlarını bir gün geciktirmedik. Buna özen gösterdik.

Burada bir parantez de başkanımız Mustafa Cengiz'e açmak istiyorum: Gerçekten gecesini gündüzüne katarak Galatasaray için çok çalıştı. Yakalandığı hayati hastalığa rağmen Galatasaray ile yatıp kalktı. En zor anında bile Galatasaray dilinden düşmedi. Sabah 4'lere kadar bankalarda, yüzde 1'lik komisyon için diğer kulüplerden daha fazla yarar için çaba sarf ettiğinin bizzat şahidiyiz. Ben de Galatasaray'a katkıları için Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Bizim dönemimiz, hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün başkan adaylarına başarılar diliyorum."

KANÇAL: "2020'DE FAİZLERİ BİLE ÖDEYEMEDİK"

Günay'ın ardından söz alan bir diğer başkan yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların borcunun 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kançal, bu rakamın toplam borç olmadığını belirtti:

"Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin deyiminizle borç-alacak farkı, 2 milyar 162 milyon lira. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon lira olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor. Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür lira borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımız durmuyor."

Kançal, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılandırmanın mali tablolardaki pozitif etkisini gördük. Ancak salgın nedeniyle nakit akışımız bozuldu. 2020'de bırakın yapılandırma anlaşmasının şartlarına uymak, faizlerini bile ödeyemedik. Bizim için ikinci bir yapılandırma anlaşması imzalamak zorunluluk oldu. Mart 2020'de ikinci anlaşmayı imzaladık ama yürürlüğe girmedi. Ondan sonra 28 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi. Bir takım ön koşullar vardı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yapılandırmamızı tamamladık. Bunun şartları, 1 milyar 200 milyon lira yeniden finansa ettiğimiz borcumuzu, üzerini ödeyemediğimiz 300 milyon lira faiz ve vadesi geçmiş borçlarımızı ödemek kaydıyla 700 milyon lira ilave kredi kullandık. Dolayısıyla 2 milyar 200 milyon lirayı 9 yıl yapılandırdık. Bunun ilk faiz ödemesi 31 Mayıs 2022'de yapılacak. İlk ana para ödemesi de 31 Mayıs 2023'te olacak. Bu yapılandırmayla ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımızla ilgili nakit akıştan kaynaklanan temerrüde düşme riskimiz azaldı. İkinci olarak finansman ve faiz giderlerimiz bitti. Artık lira kredi faizlerini fahiş kullanmayacağız. Piyasanın şartları neyse o olacak. Uzun vadede yüz binlerce lira tasarrufumuz olacak. Artık Galatasaray'ın kur farkı zararı bitmiştir. Temditli olan gelirlerimiz de açıldı. Bankalar ise bizden matematiğe uygun olmayan popülist harcamaları yapmamamızı istiyorlar. Bu yapılandırma anlaşması kulübümüz için hayırlı olmuştur. Bu anlaşmayı imzalamasaydık bizim ödemekle yükümlü olduğumuz ana para ve faizimiz 1 milyar 104 milyon liraydı. Bu yapılandırma anlaşmasını imzalamamız bir keyfiyet değil zorunluluktur. Umarım bundan sonra bu yapılandırma anlaşmasına uyulur."

Kançal, dönemlerinde kazanılan toplam 30'un üzerinde kupanın yönetimleri adına bir rekor olduğunu belirtti: "Olimpiyatlara kulübümüz açısından en yüksek sayıda sporcu gönderdik. Pandemi öncesi stadımızda rekor doluluk oranına ve en yüksek gişe hasılat seviyesini yakaladık. Taraftarın kulübe ilgisi arttı."

Kançal, Galatasaray Mağazacılık AŞ'nin ciro rekoru kırdığını ve kulübü zarara uğratan uygulamaların 2019'dan itibaren sona erdirildiğini kaydederek, "Galatasaray'da artık karda yürüyüp izini belli etmeme dönemi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcılarının konuşmalarının ardından adaylar İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan ile Divan Kurulu başkan adayları Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu, ekiplerini ve vaatlerini üyelere tanıttı.

ELMAS: "SİZLERLE ÇOK ŞEY BAŞARACAĞIZ"

Burak Elmas, toplantıda "Projelerimize Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hiçbir aday aleyhine konuşmadık, sadece projelerimizi anlattık. Galatasaray değerleri sadece konuşarak değil davranışlarla sahip olunur. Sizlerle çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

HAMAMCIOĞLU: "GÖREVE TALİBİZ VE HAZIRIZ"

Eşref Hamamcıoğlu ise "Her kasa kolaylığı mali disiplinsizlik demektir. Göreve talibiz ve hazırız. Bizim rengimiz yeşil; yeşil yeşermeyi temsil eder, yeniliği temsil eder. Desteğinizi bekliyoruz." dedi.

ŞARDAN: "BİRAZ RASYONEL VE REALİST OLUN"

Yiğit Şardan ise plan ya da proje anlatarak vakit harcamak istemediğini belirtti ve şunları söyledi:

"Sizden birkaç dileğim var: Galatasaray başkanını hangi teknik direktörle çalışacağına göre seçmeyin. Kim sosyal medyada daha çok beğeniliyor diye seçmeyin. Biraz rasyonel ve realist olun. Mevcut başkan ve yönetimine teşekkür ettik ama son üç yıldır çok ağır eleştirdik, paspas gibi üstlerinde tepindik, halı siler gibi onları dövdük. Peki bu insanların suçu neydi? Son üç senelerini Galatasaray'a adadılar. Tıpkı daha önceki başkan ve yöneticiler gibi."

ÖZTÜRK: "KAZANANIN EMRİNDEYİZ"

Metin Öztürk ise "Gerek sponsorlarımızla, gerek enerjimizle hangi başkan kazanırsa kazansın, biz onun emrindeyiz." ifadelerini kullandı.