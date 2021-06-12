Galatasaray'da Niyazi Yelkencioğlu'ndan özel açıklamalar

12 Haziran 2021 Cumartesi, 16:55

Galatasaray'da 18 Haziran'da yapılacak Divan Kurulu Başkanlık Seçimi öncesinde adaylardan Niyazi Yelkencioğlu, Cumhuriyet.com.tr'ye konuştu. Öncelikli hedeflerinin Galatasaray'a değer katmak olduğunu belirten Yelkencioğlu, belirlediği 16 maddelik yol haritasını paylaştı.

Yelkencioğlu'nun Divan Kurulu seçimine dair yorumu şu şekilde:

"Pandemi sebebiyle geciken Divan Kurulu seçimlerine iki ekip olarak giriyoruz. Divan Başkanımızın istifasından sonra Divan yönetiminde yaşanan bazı fikir ayrılıkları, istifalara sebep olsa da, süreçlerin aksamaması açısından arkadaşlarımız görevlerine devam etme kararı alarak süreci işletiyorlar.

Eğer değerli Divan Heyeti üyelerimiz ekibimizi onurlandırır ve bizi seçerlerse, tüzüğümüze uygun şekilde, tüm süreçlerin en iyi şekilde işletilmesi için, birlik ve beraberlik içinde, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde her türlü desteği vermeye hazırız."

"FİKİR ÇEŞİTLİLİĞİ ZENGİNLİKTİR"

Yelkencioğlu, "Galatasaray’ın içerisinde bulunduğu bu kaos ortamı seçimlere nasıl yansır?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Pandeminin de etkisi ile mali genel kurulun ve seçimli genel kurulun zamanında yapılamaması, farklı yorumlara sebep oldu. İnanıyoruz ki, kaostan ziyade bazı farklı görüşler ve fikir çeşitlilikleri var, ki 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' bir camia olarak; fikir çeşitliliklerimiz zenginliklerimizdir, değerlerimizdir. Bu seçimlerin de daha önceki seçimler gibi medeni ve demokratik şekilde gerçekleşeceğine, ortak aklımızın ve sağduyumuzun galip geleceğine inanıyoruz."

"TÜM ADAYLAR EN İYİ OLANI İCRA ETMEK İSTER"

Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık seçiminin ertelenmesini ve çok sayıda aday çıkmasını şu şekilde yorumladı:

"Tüm adaylar, farklı açılardan da olsa camia için her zaman en iyi ve en doğru olanı düşünmek, önermek ve icra etmek ister. Farklı fikirler çıkar, tartışılır, bir karar verilir, bir seçim yapılır ve tüm camia verilen kararın arkasında durur, seçilen yönetime var gücü ile destek olmak için elinden geleni yapar. Galatasaray geleneği bunu gerektirir.

Diğer taraftan adayların seçim öncesinde bir araya gelip, tespitlerini ve projelerini ortaya koyarak Galatasaray çıkarları doğrultusunda önceliklerin belirlenmesini sağlayıp tek listeyle seçime gidilmesini tercih eden bir görüş de var ki, onu da anlıyor ve saygıyla karşılıyoruz."

"16 MADDELİK BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİK"

Yelkencioğlu, projelerini ve yol haritasını şöyle açıkladı:

"Öncelikli hedeflerimiz, seçim bildirgemizde de yazdığımız üzere değerlerimize sahip çıkmak ve Galatasaray’ımıza değer katmaktır. Birikimli, deneyimli, liyakatli ve değerli üyelere sahip olmak Galatasaray için çok büyük bir şans. Seçildiğimiz takdirde bunun hakkını ve karşılığını verecek yolları ve yöntemleri hemen uygulamaya koyacağız.

Bu yolları 16 maddelik bir yol haritası ile belirledik. Bunlardan bazıları; çalışma grupları, alanında uzman sesleri konuk edeceğimiz Divan sohbetleri ve Avrupa’daki ve Dünya’daki başarılı sportif idari ve mali örneklerin incelenmesi, araştırılması ve paylaşılması yönünde olacak.

Yol haritamız:

1. Tüzüğümüzü iyi bilen, uygulayan, Divan heyetimizin kulüpteki etkinliğini ve saygınlığını arttıran bir Divan Heyeti için çalışacağız.

2. Divan toplantılarına katılımı ve verimini artırmak için toplantılarımızı online şekilde yayınlamaya devam edeceğiz.

3. Fikirlerin daha etkin toplanması, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi için teknolojiyi daha etkin kullanacağız.

4. Yıpratıcı değil yapıcı, kişisel veya şahsa yönelik değil, kuruma, makama, işleyişe yönelik eleştirileri ve önerileri destekleyeceğiz.

5. Divan Üyelerimizden veya Divan dışından, alanında uzman kişileri (teknoloji, ekonomi, spor yönetimi gibi güncel konularla ilgili) deneyimlerini paylaşmak için “Divan Sohbetleri”ne davet edeceğiz.

6. Divan Kurulu üyelerimizin beklentilerine ve önerilerine uygun şekilde tüzüğümüzün güncellenmesi için çalışacağız.

7. Divan Üyelerimizi daha iyi tanımak için dijital insan kaynağı envanterimizi oluşturacağız.

8. Bu sayede Divan Kurulu’muzun potansiyelini, kulübümüzün daha fazla yarar sağlayabileceği bir kaynağa dönüştürmek ve her biri kendi uzmanlık alanlarında çok değerli olan Divan üyelerimizin Galatasaray’ımıza katkılarını arttırmak için çalışacağız.

9. Tüm kurumlarımızın birbirine daha yakın ve daha koordine olması için çalışacağız.

10. Sporcularımızı ve sportif başarılarımızı düzenli şekilde ve layıkıyla onurlandıracağız.

11. Amatör branşlarımızın gelişmesi için sorumluluk alacağız, gündem oluşturacağız ve başarılarını ödüllendireceğiz.

12. Her bir Divan Heyeti üyesinin öncülüğünde, sportif ve idari bir alanla ilgili çalışma grupları oluşturarak ilgili branşları ve idari alanları düzenli ve yakından takip edeceğiz. İlgili Divan Kurulu üyelerimizi de çalışmak istedikleri gruplara davet ederek düzenli takip ve katkılarını sağlayacağız.

13. Diğer kulüplerin Divan Heyetleri ile iletişim içinde olarak, fair-play’i desteklemek için çalışacağız.

14. Galatasaray Divan Heyeti Ödülleri; “Fairplay Ödülleri” organizasyonunu geliştireceğiz.

15. Galatasaray Önemli Günler Takvimi’ni güncelleyerek, kutlama, hatırlatma, onurlandırma ve benzeri önemli tarihleri dijital ortamda derleyeceğiz ve paylaşıma açacağız.

16. Dijital varlıklarımızda daha etkin olmak için çalışacağız."