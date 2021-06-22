Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetim kurulu, mazbatasını aldı

22 Haziran 2021 Salı, 11:30

Galatasaray'da haftasonu yapılan olağan seçimli genel kurulda 1541 oy alarak başkanlığa seçilen Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Burak Elmas ve Elmas'ın listesinde bulunan yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını Seçimli Genel Kurul Divan Başkanı İrfan Aktar'dan aldı.

Aktar, sarı-kırmızılı kulüpte 38. başkanın ve 90. yönetim kurulunun göreve geldiğini vurguladı ve genç bir başkanın göreve geldiğini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

ELMAS: "ÇOK UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR"

Başkan Burak Elmas, törenin ardından GSTV muhabirine açıklamalarda bulundu. Elmas, şunları kaydetti:

"Bir sürü tebrik mesajı aldık. Hepsine dönme imkanımız olmadı. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerine teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü, bu süreci nasıl başarılı bir şekilde yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun.

Bu arada kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ederim. Çok güzel, Galatasaray'a yarışan bir yarış oldu. Artık seçim bitti. Kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız."

"YÖNETİCİLER İŞE KOYULMAK İÇİN SABIRSIZ"

Elmas, yönetim kurulu ve ailesi ile ilgili şunları söyledi:

"Çok uzun süredir emek verdiler. Hepsi ile Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi, planlarını ve projelerini uygulamak ve işe koyulmak için sabırsızlar. Gözlerine baktığımda o sabırsızlığı görüyorum."

Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında, onunla görüntülü konuştuk. Çok mutlu. Eşim ve oğlum da çok mutlu. Beraber çok güzel bir haftasonu geçirdik. Güzel bir babalar günü oldu."

BURAK ELMAS'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Elmas'ın yönetim listesi, şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.