Galatasaray'da Cicaldau transferinin perde arkasında Hagi var

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:09

Galatasaray'da orta alanın yıldızı olarak gösterilen yeni transfer Cicaldau'nun Türkiye'ye gelişinde eski yıldız George Hagi'nin rol oynadığı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın özellikle Rumen futboluna özel bir ilgisi bulunuyor. Elmas’ın ekibinin uzun süre önce oluşturduğu oyuncu havuzunda yer alan Cicaldau, Galatasaray scout ekibinin de Stanciu ile birlikte radarındaydı. Galatasaray efsanesi Hagi’den de geçerli referans alan Cicaldau transfer edildi. Hagi, Slavia Prag’da oyuncusu Stanciu için ise aynı referansı göstermemiş, Galatasaray’a yeterli gelmeyeceğini teknik heyete bildirmişti. Bu arada son gelen bilgilere göre Cicaldau’nun bonservisi toplam 6.3 milyon Avro’dan 5 yıl vadeli ödenecek.

Kaynak: Ajansspor / Rumen basını