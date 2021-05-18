Galatasaray'da Falcao belirsizliği!
Galatasaray'da müzmin sakat Radamel Falcao ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da müzmin sakat Radamel Falcao ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Radamel Falcao'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, Kolombiya basını futbolcunun eski kulübü Millonarios'a dönme ihtimalinin kalmadığını yazdı. Falcao, Amerikan ekiplerinin de radarında.
BU SEZON FALCAO'YU HAYAL ETMİYORLAR
Hatırlanacağı üzere, Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, geride bıraktığımız transfer döneminde Radamel Falcao'yu transfer etmek istediklerini ve bunun hayalini kurduklarını dile getirmişti.
Ancak; Millonarios artık Radamel Falcao'nun transferi için hayal kurmuyor. Transfer planını da genç oyunculara yönelik düzenleyen kulüp dolayısıyla, Radamel Falcao'yu tercih etmiyor. Bu da Falcao'ya eski kulübü Millonarios'un kapılarının en azından bu sezoni çin açık görünmediği anlamını taşıyor.
RADAMEL FALCAO NE DEMİŞTİ?
Golcü futbolcu, "Herkes benim Millonarios'ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa'da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum" demişti.
Radamel Falcao bu sezon 18 maçta 9 gol 2 asistlik performnas ortaya koydu. Golcü futbolcu, geçen sezon ise 22 maçta 11 gol 1 asistlik katkı vermişti.
Kaynak: Ajansspor
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