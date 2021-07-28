Galatasaray'da Fatih Terim, PSV Eindhoven yenilgisini değerlendirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:23

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ikinci maçında, 5-1'in rövanşında PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan 67 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik. Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu."

"7 EYLÜL'E KADAR ZAMAN VAR"

Fatih Terim, takımda katılan ve takımdan ayrılan oyuncuların olacağını kaydetti:

"Her maç bizim için, özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum. 7 Eylül'e kadar daha çok zaman var. Ayrılıklar, birleşmeler olacaktır. Onu da net söylüyorum. Zaten birtakım oyuncularımız geldi. Bir kısmı da gelmeye başlayacak."

"VAN AANHOLT İDMAN YAPMADIĞINI SÖYLEDİ"

Terim, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda St. Johnstone ile oynayacakları karşılaşmaları değerlendirdi:

"St. Johnstone maçı biraz değişik olacak diye düşünüyorum, yarına kadar listeyi vermek zorundayız, bu akşam maç oynadık. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO 2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız."

"DIAGNE GİTME NİYETİNDEYDİ"

Tecrübeli teknik adam, bu akşam bir gol kaydeden Mbaye Diagne ile ilgili daha sonra karar vereceklerini söyledi:

"Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu an oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız. 7 Eylül'e kadar gidenler, gelenler olacak. Bir kısım oyuncumuz geldi, gelenler yine olacak."

"BİZDEN DAHA İYİLERDİ"

Fatih Terim, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Hak ettiler, bizden daha iyilerdi. Ben de onları tebrik ettim, bunda yadsınacak bir şey yok. Normalinin böyle olması lazım. Hem orada hem de burada çok centilmence maçlar geçti. Dolayısıyla kendilerine başarılar diledik. Kendi oyuncularımızı da tebrik ediyorum. İlk 30-35 dakikada baskıyı denedik, bütün halinde oynadık. Pozisyon bulamadık ama pozisyon da vermedik. Pozisyon vermeden 1-0 geriye düştük. İkinci golü de taçtan yedik."

"HASAN HOCA KENDİSİ AYRILDI"

Terim teknik heyette yeni yapılanma olup olmayacağı sorusuna tepkili bir yanıt verdi:

"Şampiyonlar Ligi eleme maçındaki ilk soru... Teknik heyetimizle ilgili. Hasan Hoca kendisi ayrıldı. Ümit Hoca '2 üniversite bitirdim, tek başıma devam etmek istiyorum' dedi. Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile devam ediyorum."

Fatih Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelen oyuncularımızı, St. Johnstone maçının listesine yazacağım. Son 24 saate kadar iki oyuncu daha kullanma hakkımız var, onu da kullanacağız belki. Bazı oyuncularımızın ne kadar antrenman yapıp yapmadığını görüyoruz ama ne olursa olsun yazacağım."

"YARIN BİR TRANSFERİMİZ OLABİLİR"

Terim, ayrıca "Yarın bir transferimiz olabilir." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bir isim belirtmek için söylemedim, tam tersine yeni bir yola çıktığımızı ve her günün bir transfere açık olduğunu söyledim. Aşağı yukarı 10-15 kişi eksildik, aldık, daha da vereceğiz. O manada söyledim. Berkan Kutlu, beğendiğim bir oyuncu. Olabilir, başka oyuncu da olabilir."

"TARAFTAR ÖNEM ARZ EDİYOR"

Fatih Terim, taraftarın önemine vurgu yaptı:

"PSV full taraftarla oynadı, burada da şanssızız. Biz yüzde 50 ile oynadık. İnşallah bu şanssızlıkları kıracağız. Taraftar bizim için büyük önem arz ediyor. Galatasaray seyircisiyle buluştuğunda, çok büyük başarılar elde etmiştir."

"ÖMER YUHALANMAYI HAK ETMEDİ"

Terim, son olarak maçta protesto edilen Ömer Bayram'a sahip çıktı:

"Taraftar herhalde Ömer'e tepki gösterdi ama Ömer kötü bir şey yapmıyor. Onlar bizim oyuncularımız, tabii ki yanlarında olacağım. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi. Atsaydı Aytaç. Ömer'in vurduğu gol olsaydı, tepki gösterilir miydi? Ömer, yuhalanmayı hak etmedi. Yanındayım."