Galatasaray'da Fatih Terim stoperlerini arıyor!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:15

Galatasaray, 2021-2022 sezonu ve ay sonundaki PSV maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda beşe iki dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Terim'in özellikle PSV maçı öncesi savunma göbeğinde Marcao-Alpaslan, Luyindama-Alpaslan ikilisine şans tanıdığı, sol bekte Emre'yi denediği görüldü. Savunmada Marcao-Alpaslan ikilisi ön plana çıkıyor.