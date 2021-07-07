Galatasaray'da Fatih Terim stoperlerini arıyor!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim,PSV maçında sahaya süreceği 11'in tandemi için kararsız.

İHA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:15
Galatasaray'da Fatih Terim stoperlerini arıyor!
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Galatasaray, 2021-2022 sezonu ve ay sonundaki PSV maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına  devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda  beşe iki dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Terim'in özellikle PSV maçı öncesi savunma göbeğinde Marcao-Alpaslan, Luyindama-Alpaslan ikilisine şans tanıdığı, sol bekte Emre'yi denediği görüldü. Savunmada Marcao-Alpaslan ikilisi ön plana çıkıyor.


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