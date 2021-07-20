Unirea, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu transferini bekliyor

20 Temmuz 2021 Salı, 19:36

Romanya 3. Lig ekibi Unirea Alba Iulia, mali geleceğini Galatasaray'ın transferi için Slavia Prag ile görüştüğü Nicolae Stanciu'ya bağlamış durumda.

Romanya basınından Actualitate.org'a göre mali sorunlar yaşayan Unirea kulübü, altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncunun transferinden alacağı yetiştirme bedeliyle mali olarak ayakta kalmayı umuyor.

Kulübün başkanlık koltuğuna oturan Valentin Sinescu, transferden gelecek paranın ellerinde olmaması nedeniyle sezona başlayamadıklarını, ilk antrenmanı pazartesi gününe ertelediklerini ve transferi beklediklerini ifade etti.

Haberde, kulübün transferden almayı umduğu yetiştirme bedeliyle, geçtiğimiz yılın Eylül ayından beri maaş alamayan ve ek iş arayan futbolculara olan maaş borcunu ödeyeceği belirtildi.

Romen orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Unirea'dan 2011 yılında ayrılmıştı.