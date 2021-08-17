Galatasaray'da Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu, Giresunspor galibiyetini yorumladı

17 Ağustos 2021 Salı, 00:08

Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek lige üç puanla başlayan Galatasaray'da yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

BOEY: "MUHTEŞEM BİR DUYGU"

İlk olarak Sacha Boey, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle başlamak güzel bir duygu, lige 3 puanla başladık. Önümüzde 3 gün sonra başka bir maç var. Şimdi o maça odaklanacağız. Galatasaray'a transfer olmak muhteşem bir duygu."

VAN AANHOLT: "HEMEN ADAPTE OLMAM GEREKİYORDU"

Patrick van Aanholt, takıma adapte olmanın önemine vurgu yaptı:

"Çok çabuk adapte olmam gerekiyordu, biraz geç geldim. Geç gelince adaptasyon süreciniz olmuyor, daha önceden tanıdığım oyuncuların burada olması benim için avantaj oldu. Hemen adapte olmam gerektiği için ben de ona göre davrandım. Burada olduğum için çok mutluyum. Güzel bir maç oldu, 3 puan aldık. Başlangıçlar önemlidir, biz de iyi bir başlangıç yaptık ve çok mutluyum."

BERKAN: "TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Berkan Kutlu ise arkadaşlarını tebrik etti:

"Lige iyi başladığımız için mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Randers maçı, Danimarka deplasmanı var. Selçuk İnan hakkında bahsedince bile tüylerim diken diken oluyor. Beni her gün daha iyiye itmeye çalışıyor. Her gün ondan bir şey öğrenebilirsem ne mutlu bana."

Futbolcular, Marcao'nun maç içerisinde takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması hakkında ise yorumda bulunmadı.