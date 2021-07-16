Galatasaray'da sol bek maliyetine Fatih Terim'den büyük tepki

Galatasaray, dış transfer çalışmalarına devam ederken, yüksek maliyetler teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 08:39
Galatasaray'da sol bek maliyetine Fatih Terim'den büyük tepki
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Galatasaray'da sol bek konusunda hareketlilik sürüyor. Yaptığı yerli transferlerle, Türk futbolcu sayısını artıran ve geleceğe yönelik çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, sol bekte ise yabancıya yöneldi. Ancak yüksek maliyetler teknik direktör Fatih Terim'i mutlu etmedi.

Galatasaray sol bek konusunda Patrick van Aanholt ile anlaşmasına karşın, ilk hedef durumundaki Makedon oyuncu Ezgjan Alioski için daha istekliydi.


İddiaya göre, Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski, yıllık 2.2 milyon Avro'dan 4 senelik anlaşma istedi. Kurzawa da yüksek bir ücret istemişti.


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