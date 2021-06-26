Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Gedson mesaisi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:45

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Halil Dervişoğlu için resmi girişimde bulunacak.

Milli futbolcunun kulübü Brentford’a, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Avro teklif edileceği öğrenildi.

Galatasaray’ın ayrıca yapılacak sözleşmeye yaklaşık 4 milyon Avroluk bir satın alma opsiyonu koydurmak istediği de gelen haberler arasında.

Sarı kırmızılıların transfer listesinde, Gedson Fernandes de yer alıyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes’in yeniden kiralanması gündemde. Bu transferde devreye, teknik direktör Fatih Terim girecek.

Tecrübeli teknik adamın, Portekizli orta saha oyuncusu için Benfica’nın Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşeceği iddia ediliyor. Bu arada Galatasaray yönetiminin, tasarruf planını hayata geçirmek için bazı isimlerle yollarını ayırabileceği dile getiriliyor.

Başkan Burak Elmas’ın maaş bütçesini kontrol edilebilir bir noktaya çekmek istediği belirtildi. Bu doğrultuda teklif gelmesi halinde Falcao ve Diagne ile yollar ayrılacak.

Galatasaray ayrıca, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını da düşürmek istiyor. Verim alınamayan Sekidika ve Ozornwafor’un bonservisleriyle elden çıkarılmasının gündemde olduğu kaydedildi.