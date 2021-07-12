Galatasaray'da ilk aday Patrick Van Aanholt
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile ilgileniyor.
NTVSpor'un haberine göre Galatasaray'da sol bek için ilk aday Patrick Van Aanholt.
Real Betis ile Alex Moreno’nun transferi konusunda uzlaşamayan sarı-kırmızılılar rotayı Hollandalıya çevirdi.
Galatasaray, serbest oyuncu statüsündeki Patrick Van Aanholt için resmi girişimlere başladı. Yönetim, önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun menajeri ile taleplerini görüşecek.
Van Aanholt, Hollanda’nın Euro 2020’deki 4 maçına da ilk onbirde başladı.
Patrick Van Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giydi, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
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