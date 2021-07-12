Galatasaray'da ilk aday Patrick Van Aanholt

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile ilgileniyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:31
Galatasaray'da ilk aday Patrick Van Aanholt
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NTVSpor'un haberine göre Galatasaray'da sol bek için ilk aday Patrick Van Aanholt.

Real Betis ile Alex Moreno’nun transferi konusunda uzlaşamayan sarı-kırmızılılar rotayı Hollandalıya çevirdi.

Galatasaray, serbest oyuncu statüsündeki Patrick Van Aanholt için resmi girişimlere başladı. Yönetim, önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun menajeri ile taleplerini görüşecek.

Van Aanholt, Hollanda’nın Euro 2020’deki 4 maçına da ilk onbirde başladı.

Patrick Van Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giydi, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi.


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