Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda önümüzdeki ay PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da yönetim, transferleri maçlara yetiştirmek istiyor.
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ekibi Sassuolo'nun formasını giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferinde sona yaklaştı. 26 yaşındaki Almanya doğumlu futbolcuyla görüşen ve anlaşma sağlayan Galatasaray, Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturacak.
Haberde, Fatih Terim'in birçok mevkide oynayabilmesi sebebiyle istediği Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılabileceği de belirtildi.
Ayhan, İtalya Serie A'da bu sezon 19 maçta sahaya çıktı.
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