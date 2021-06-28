Galatasaraylı Taylan'ın 'Onur Yürüyüşü' tişörtü olay oldu
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı bulunuyordu.
A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle hedef oldu. Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı bulunuyordu. Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Oyuncu hakkında suç içeren paylaşımlar yapıldı. Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.
MANUEL NEUER'İN PAZUBANDI
Dünya çapında bir çok ünlü sporcu, sanatçı da insan hakları çerçevesinde cinsiyet eşitliği eylemlerine destek veriyor. Bunun son örneği EURO2020'de yaşandı. Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, grupta oynadıkları Fransa ve Portekiz karşılaşmasına gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandıyla çıkmıştı.
UEFA, bu girişimi "siyasi" olarak nitelemiş ve bir soruşturma başlatmıştı. Ancak yapılan soruşturmada söz konusu pazubandın "farklılığın sembolü" olduğu ve dolayısıyla "iyi bir amaca hizmet ettiği" sonucuna varıldı. Almanya Futbol Federasyonu ve 35 yaşındaki kaleciye herhangi bir ceza verilmedi.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Bir imzayla bütün birikimleri gitti
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Aşı karşıtları sahnede!
- Lebaleb cenaze töreni hakkında karar
- Kim bu nefret suçu işleyen polis?
- Galatasaray 'ihraç' için düğmeye bastı!
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- Marmaris'teki yangından acı haber