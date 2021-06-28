Galatasaraylı Taylan'ın 'Onur Yürüyüşü' tişörtü olay oldu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:06

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Taylan Antalyalı, giydiği tişört nedeniyle hedef oldu. Antalyalı'nın giydiği tişörtte gökkuşağı renkleri ve "Gururla destekliyorum" yazısı bulunuyordu. Futbolcu yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada hedef haline geldi. Oyuncu hakkında suç içeren paylaşımlar yapıldı. Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

MANUEL NEUER'İN PAZUBANDI

Dünya çapında bir çok ünlü sporcu, sanatçı da insan hakları çerçevesinde cinsiyet eşitliği eylemlerine destek veriyor. Bunun son örneği EURO2020'de yaşandı. Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer, grupta oynadıkları Fransa ve Portekiz karşılaşmasına gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandıyla çıkmıştı.

UEFA, bu girişimi "siyasi" olarak nitelemiş ve bir soruşturma başlatmıştı. Ancak yapılan soruşturmada söz konusu pazubandın "farklılığın sembolü" olduğu ve dolayısıyla "iyi bir amaca hizmet ettiği" sonucuna varıldı. Almanya Futbol Federasyonu ve 35 yaşındaki kaleciye herhangi bir ceza verilmedi.