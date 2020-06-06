Galatasaray’da koronavirüs test sonuçları açıklandı
Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
Video Haberler
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Alkollü eğlenceye, 66 bin 160 lira 'koronavirüs' cezası
- 30 metrelik falezlerden böyle atladı
- Caddebostan Sahili'nde utandıran manzara
- İstanbul'da site yönetimi kavgası: Çok sayıda yaralı var
- Yaz günü onlarca araç karda mahsur kaldı
- Antalya'da kan donduran görüntüler!
- Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 ölü!
- Yüzlerce kişi sosyal mesafesiz asker uğurladı
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!