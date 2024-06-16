Dusan Tadic'ten Mourinho sözleri!
Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Dusan Tadic, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile kulüp hakkında konuştuklarını söyledi.
Sırbistan ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.
Tadic, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.
Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.
DUSAN TADIC'İN PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan Tadic, 16 gol attı ve 16 asist yaptı.
FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞMESİ
35 yaşındaki Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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