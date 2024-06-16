Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!
Serdar Dursun, EURO2024'teki Polonya - Hollanda maçını tribünden takip etti. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Sebastian Szymanski'ye destek verdi ve paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de sezonu tamamlayan Serdar Dursun, EURO2024'teki Polonya - Hollanda maçında tribünde yer aldı.
Fenerbahçe'den takım arkadaşı Sebastian Szymanski'ye destek veren 32 yaşındaki futbolcu, "Hadi Seboo" şeklinde bir paylaşım yaptı.
VAN HOOIJDONK İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Tribünde Fenerbahçe'nin efsane ismi Pierre van Hooijdonk ile de fotoğraf çektiren Serdar Dursun, Hollandalı eski golcü için "Efsane" yorumu yaptı.
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