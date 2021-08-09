Galatasaray'da Luyindama yolcu
Galatasaray, 1 yıl daha sözleşmesi olan Kongolu stoper Luyindama'nın satışına onay verecek.
Galatasaray’da Luyindama gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, yapılan 3 yıllık yeni kadro planlamasında savunma hattında büyük değişime giderken, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Nelsson’un kadroya katılmasının ardından Luyindama için gelecek teklifler değerlendirilmeye alınacak. Galatasaray’la 1 yıl daha kontratı bulunan Kongolu stoperin, 3-4 milyon Avro seviyesinde bir bedelle satışına onay verilecek. Yaşadığı ağır diz sakatlığı sonrası performansında dalgalanmalar yaşayan 27 yaşındaki oyuncu bir türlü teknik heyetin beklediği çizgiye gelemedi. Luyindama ile ilgilenen birkaç kulübün olduğu ve kısa süre içinde Sarı-Kırmızılılara tekliflerini ileteceği öğrenildi.
FEGHOULI’DEN SES YOK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, yüksek maaşı nedeniyle yeni sezon planlamasında olmadığını açıkladığı isimlerden biri konumundaki Feghouli konusunda ayrılık için henüz bir gelişmenin yaşanmadığı öğrenildi. Fatih Terim de yönetimin kararını desteklerken, transfer için nabız yoklayan birkaç Avrupa kulübünün yıllık ücret konusunda Cezayirli oyuncunun beklentilerini karşılamadığı kaydedildi.
FERNANDES’TE UMUT IŞIĞI
Sarı-Kırmızılıların yeniden kiralamak istediği Gedson Fernandes için umut ışığı belirdi. Portekizli oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini hocası Jorge Jesus’a iletti. 22 yaşındaki futbolcuya son maçlarda fazla forma şansı vermeyen Jesus’un da kararını kısa süre içinde Benfica’da geçici başkanlık görevini üstlenen Rui Costa’ya bildireceği öğrenildi. Galatasaray, Benfica’ya 1 yıl kiralık, sonrasında satın alma opsiyonu içeren teklif sunmuştu.
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