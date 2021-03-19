Galatasaray taraftarından Marcao ve Luyindama'ya tepki
Galatasaray'ın savunma oyuncuları Marcao ve Luyindama, Rizespor maçının ilk yarısında yaptıkları hatalar sonrasında taraftarın tepkisini çekti.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısına sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncularının yaptığı hatalar damga vurdu.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Luyindama'nın yaptığı hata sonucu topla buluşan Samudio topu ağlara gönderdi ve konuk ekip mücadelede 1-0 öne geçen taraf oldu.
Karşılaşmaya golün şok etkisiyle başlayan sarı kırmızılı ekip ilerleyen dakikalarda önce Yedlin ile beraberliği yakaladı ardından Emre Akbaba'nın attığı harika gol ile skoru 2-1'e getirmeyi başardı.
Skor üstünlüğünü alan Galatasaray rakip sahada baskısını arttırdığı dakikalarda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun yaptığı hata sonucu konuk ekibin yıldız ismi Boldrin skoru eşitledi.
Sarı kırmızı ekibin savunma oyuncuları Marcao ve Luyindama'nın yaptığı hatalar sosyal medyada büyük tepki gördü.
İşte Marcao ve Luyindama ile ilgili yapılan yorumlar...
Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda tek rakibi yine Galatasaray’dır sözünü stoperlerimiz Marcao ve Luyindama çok yanlış anlamış olmalı. Başka bir açıklaması yok bunun...— Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) March 19, 2021
Galatasaray Falcao ve Mohamed ile çift forvet oynuyor Rize de Marcao ve Luyindama ile çift forvet oynuyor.— Terimci TayFAA (@TerimciTayfa23) March 19, 2021
Sigarayı bırakalı 3 ay oldu marcao ve Luyindamaya yaktım şimdi...— didier (@didiergala) March 19, 2021
Lyundima ve Marcao başta olmak üzere defans hattını durdurmayı başarırsak maçı alacağız..— Galatasaray SMT #MaskeniTak #MesafeniKoru ???? (@GalatasaraySMT) March 19, 2021
Galatasaray'a rakip olmasına gerek yokki Marcao ve Luyindama sayesinde kendimiz kendimize rakibiz... #GSvRİZ— Kuzey (@geriibaslan) March 19, 2021
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