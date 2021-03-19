Galatasaray taraftarından Marcao ve Luyindama'ya tepki

Galatasaray'ın savunma oyuncuları Marcao ve Luyindama, Rizespor maçının ilk yarısında yaptıkları hatalar sonrasında taraftarın tepkisini çekti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 20:05
Galatasaray taraftarından Marcao ve Luyindama'ya tepki
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısına sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncularının yaptığı hatalar damga vurdu.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Luyindama'nın yaptığı hata sonucu topla buluşan Samudio topu ağlara gönderdi ve konuk ekip mücadelede 1-0 öne geçen taraf oldu.

Karşılaşmaya golün şok etkisiyle başlayan sarı kırmızılı ekip ilerleyen dakikalarda önce Yedlin ile beraberliği yakaladı ardından Emre Akbaba'nın attığı harika gol ile skoru 2-1'e getirmeyi başardı.

Skor üstünlüğünü alan Galatasaray rakip sahada baskısını arttırdığı dakikalarda Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun yaptığı hata sonucu konuk ekibin yıldız ismi Boldrin skoru eşitledi.

Sarı kırmızı ekibin savunma oyuncuları Marcao ve Luyindama'nın yaptığı hatalar sosyal medyada büyük tepki gördü.

İşte Marcao ve Luyindama ile ilgili yapılan yorumlar...




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