Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı için antrenmanlara Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktik antrenman gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi.
Radamel Falcao takımla çalışmalara katılırken, Sofiane Feghouli özel programı eşliğinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip yarın saat 11.30'da özel uçakla Eindhoven'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı PSV Stadı'nda yapacak.
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