Galatasaray'da Remzi Sanver'den Taylan Antalyalı'ya destek

29 Haziran 2021 Salı, 20:07

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı ekibin LGBT sembolü taşıyan tişört giydiği için hedef gösterilen futbolcusu Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını söyledi.

GSTV'ye konuşan Sanver, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki gün içinde, gündeme çok talihsiz, üzücü ve anlamsız bir gelişme yansıdı. Talihsiz, üzücü ve anlamsız ama bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Galatasaray, değerlerini Türkiye'de bir aydınlanma geleneği olan lisesinden alır. Bu değerler arasında, kimsenin ayrımcılığa uğramaması vardır, o ayrımcılığa uğrayanların yanında bulunmak vardır.

Değerli sporcumuz Taylan Antalyalı'nın sosyal medyada verdiği mesajdan dolayı muhatap olduğu demokratik eleştiri sınırını aşan ifadeleri kınıyor ve Taylan Antalyalı'nın tereddütsüz şekilde yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizimle aynı hamurla yoğurulduğunu düşündüğümüz spor kulüplerinden de, bu duruşumuza destek olan bir tavrı çok kıymetli bulacağımızı söylemek istiyorum."

"TAYLAN KARDEŞİMİZİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Sanver, 26 yaşındaki futbolcuya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti:

"Sevgili Taylan kardeşimiz, yönetim kurulu olarak, kulübümüzün mensubu olmanızdan gurur duyuyoruz ve büyük Galatasaray ailesi olarak seni bağrımıza basıyoruz. Taylan Antalyalı'nın yanındayız. Gerekirse bu dönemde hukuki süreçler dahil olmak üzere Taylan Antalyalı'ya her türlü desteği vermeye hazırız.

Galatasaray'ın değerlerinde ifade özgürlüğü vardır. Galatasaray'ın değerlerinde kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için, illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediği bilinci vardır."

NE OLMUŞTU?

TV 100 kanalındaki "VAR Odası" adlı programda Turgay Demir ve Emre Bol adlı yorumcular, Taylan Antalyalı'nın arkadaşının paylaştığı fotoğrafta, üzerinde "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) gökkuşağı renkli bir tişörtle yer almasını eleştirmişti.

Bol, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor. Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" ifadelerini kullanmıştı.

Demir ise "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Bu konuda çok hassasım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" demişti.

İki yorumcu, programın ardından sosyal medyada büyük tepkiler almıştı.