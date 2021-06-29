Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı

29 Haziran 2021 Salı, 09:19

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, LGBT'yi temsil eden ve üzerinde "gücünü onurdan alan" yazılı tişörtü sosyal medya ve bazı spor yorumcularının hedefindeydi.

Çeşitli isimlerden destek paylaşımı alan Antalyalı için kulübü Galatasaray da bu sabah saatlerinde paylaşımda bulundu.

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.