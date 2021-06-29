Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve LGBT'yi destekleyen tişörtü sosyal medyada gündem olurken, kulübü Galatasaray da bu tepkilere cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 09:19
Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, LGBT'yi temsil eden ve üzerinde "gücünü onurdan alan" yazılı tişörtü sosyal medya ve bazı spor yorumcularının hedefindeydi.

Çeşitli isimlerden destek paylaşımı alan Antalyalı için kulübü Galatasaray da bu sabah saatlerinde paylaşımda bulundu.

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.


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