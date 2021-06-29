Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek mesajı
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve LGBT'yi destekleyen tişörtü sosyal medyada gündem olurken, kulübü Galatasaray da bu tepkilere cevap verdi.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, LGBT'yi temsil eden ve üzerinde "gücünü onurdan alan" yazılı tişörtü sosyal medya ve bazı spor yorumcularının hedefindeydi.
Çeşitli isimlerden destek paylaşımı alan Antalyalı için kulübü Galatasaray da bu sabah saatlerinde paylaşımda bulundu.
Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.
Günaydın Büyük #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/Oo5D99wqMI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2021
İlgili Haberler
- Sinan Güler, Taylan Antalyalı'ya destek oldu
- Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan, Taylan Antalyalı'ya destek
- Taylan Antalyalı'nın tişörtü futbol yorumcularının hedefinde
- Umut Nayir, Taylan Antalyalı tartışmasına dahil oldu
- GSTV sunucusu Serbay Şenkal, Taylan Antalyalı'ya destek verdi
Video Haberler
- Eşinin başına bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt
- Peker, Karaca ve Baykal iddialarını sürdürdü
- 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu
- Otobüs seyahatlerine ‘namaz’ ayarı
- Sedat Peker'den Cihan Ekşioğlu'na yönelik suçlama
- Özdil, Peker'e teşekkür etti, Peker de çağrıda bulundu
- 'Olacak O Kadar' ekibindeydi: Ünlü isim yaşamını yitirdi
- AKP'li belediyenin zabıtaları tarafından dükkanı basıldı