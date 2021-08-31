Galatasaray'da sürpriz ayrılık, golcü Mustafa Fransa'ya gidiyor!
Galatasaray ile Bordeaux'lu ile yöneticiler Mustafa'nın transferi için prensip anlaşmaya vardı.
Mustafa Muhamed'in İstanbul macerası kısa sürdü. Galatasaray ile Bordeaux'lu ile yöneticiler prensip anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın geçen sezonun ortasında büyük bir uğraş sonucunda kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in Fransa yolculuğu bugün başlayacak..
İki gündür yoğun bir şekilde görüşme içerisinde olan Bordeaux kulübü ile Galatasaray yöneticileri prensip anlaşmaya vardı.
Satışın 4 milyon doları Mustafa Muhamed'in eski kulübü Zamalek'e gidecek. Satıştan kazanılan diğer pay Galatasaray'ın kasasında kalacak.
Bilindiği üzere teknik direktör Fatih Terim de, geçtiğimiz günlerde takımda gelenler ve gidenlerin olacağını söylemişti.
Anakonda lakaplı 23 yaşındaki Mısırlı yıldız, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 25 maçta 9 gol ve 1 asist kaydetti.
Kaynak: Ajansspor
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