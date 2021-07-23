Son dakika… Galatasaray, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferini açıkladı

23 Temmuz 2021 Cuma, 23:24

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey ve serbest oyuncu statüsündeki sol bek Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı:

“13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."

CICALDAU AÇIKLANMIŞTI

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada Universitatea Craiova takımda forma giyen Alexandru Cicaldau transferi için görüşmelere başlandığı belirtilmişti.