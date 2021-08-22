Galatasaray'da Victor Nelsson'ın lisansı çıkarıldı

Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 11:21
Galatasaray'da Victor Nelsson'ın lisansı çıkarıldı
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Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkarıldı.

Yabancı kuralı nedeniyle yeni transferini kaydedemeyen Galatasaray, Valentin Ozoronwafor'un Sporting Charleroi'ne kiralanmasının ardından sorunu çözmeyi başardı. Danimarkalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde yarınki Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu Kopenhag'dan 7 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı.


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