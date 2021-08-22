Galatasaray'da Victor Nelsson'ın lisansı çıkarıldı
Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı.
Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıkarıldı.
Yabancı kuralı nedeniyle yeni transferini kaydedemeyen Galatasaray, Valentin Ozoronwafor'un Sporting Charleroi'ne kiralanmasının ardından sorunu çözmeyi başardı. Danimarkalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde yarınki Hatayspor maçında forma giyebilecek.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu Kopenhag'dan 7 milyon Avro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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