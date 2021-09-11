Galatasaray'dan ayrılan Ümit Davala'nın yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yanından "Sizin yanınızda iki üniversite bitirdim, artık tek başıma devam etmek istiyorum" diyen Ümit Davala'nın yeni adresi belli oldu.
Galatasaray'da 2017'den bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ümit Davala bu sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.
Terim Davala'nın kendisine "Sizin yanınızda iki üniversite bitirdim, artık tek başıma devam etmek istiyorum" diyerek veda ettiğini ifade etmişti.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Ajansspor'un haberine göre Ümit Davala yeni sezonda Tivibu Spor'da yorumculuk yapacak. Davala'ya eski milli futbolcu Tümer Metin'de eşlik edecek.
Kariyerinde toplam 292 resmii maça çıkan eski futbolcu bu maçlarda 33 gol atıp 32 asist üretti.
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