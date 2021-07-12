Schalke 04, Ozan Kabak'ın transfer görüşmeleri nedeniyle antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:49

Sezonu Liverpool'da bitiren Ozan Kabak'ın yeni adresi merak konusu.

Kulübü Schalke, milli stoperin transfer görüşmeleri nedeniyle antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

Schalke ile yollarını ayırması beklenen Ozan ile Bayer Leverkusen'in listesinde olduğu öğrenildi.

Kariyerinde toplam 90 maça çıkan 21 yaşındaki stoper 6 gol kaydetti.